Valle d'Aosta approva contributo per docenti precari

La Giunta regionale della Valle d'Aosta ha approvato l'erogazione di un contributo per l'aggiornamento professionale degli insegnanti assunti a tempo determinato, per l'anno scolastico 2023/2024. Il contributo, conosciuto come 'bonus per i docenti precari', ammonta a 500 euro. "Con l'assestamento di bilancio - ha spiegato l'assessore all'istruzione, Jean Pierre Guichardaz - abbiamo stanziato la cifra che va a compensare la mancata erogazione del contributo, già oggetto di vari contenziosi. Il finanziamento annuale è di 160.000 euro per i tempi determinati. I contenzioni, inoltre, si sono tutti conclusi".



