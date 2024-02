Enfanthéâtre, la 22/a edizione chiude con 4.000 mila spettatori

La 22esima edizione del Festival di teatro per ragazzi e ragazze Città di Aosta 'Enfanthéâtre', che si è chiusa lo scorso 27 gennaio, ha fatto registrare "un nuovo record quanto al numero di spettatori della rassegna, con un incremento del 54% rispetto ai numeri già 'da primato' della passata stagione". Lo fa sapere l'amministrazione comunale. Complessivamente sono stati 4.007 gli spettatori degli 11 spettacoli che hanno composto il cartellone del festival, suddivisi tra 2.089 minori e 1.918 adulti, per una presenza media per ogni rappresentazione pari a 364 partecipanti.

Quelli più seguiti sono stati 'Chi ha paura di denti di ferro?', della Compagnia Tcp Tanti cosi progetti di Ravenna, con 526 spettatori (285 bambini/e e 241 adulti), spettacolo di apertura del festival che ha richiesto una replica per il numero di persone intervenute, e 'Billy e Kid verso l'Isola del tesoro', della compagnia Barabao Teatro di Piove di Sacco (Pd) con 466 spettatori (253 più 213). Riguardo al gradimento espresso dal giovane pubblico - tramite il Qr Code stampato sulle sagome dei personaggi di Enfanthéâtre all'uscita del teatro - tutti gli spettacoli hanno superato la media dell''8', e otto su 11 hanno ottenuto una votazione media superiore al '9'.

In occasione della presentazione dell'edizione 2024/2025 verrà anche comunicata la compagnia più votata dal pubblico che si aggiudicherà il Premio Enfanthéâtre deciso da una giuria selezionata di bambini in occasione della recente Fiera di Sant'Orso, e rappresentato dall'opera 'Histoires en bois' di Michael Munari. "Il gradimento degli spettacoli e lo stesso risultato dello spin-off Funthéâtre - che ha condotto a teatro oltre 2.300 ragazzi e ragazze con una crescita del 50% del numero degli spettatori - ci conforta in merito alla scelta di investire sempre di più nell'offerta culturale e formativa dedicata al giovane pubblico", commenta l'assessore all'Istruzione, Samuele Tedesco.



