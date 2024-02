Albergatori, "periodo di Carnevale quasi da tutto esaurito"

"Le prospettive per Carnevale sono buone, ottime direi. C'è praticamente un tutto esaurito ovunque almeno per otto - dieci giorni. Quindi sembra una specie di periodo di Natale e Capodanno, in generale" ma "ovviamente solo dopo la fine della stagione invernale avremo i dati precisi e corretti". Così Luigi Fosson, presidente dell'Associazione degli albergatori valdostani (Adava), in merito all'attuale situazione del settore turistico.

"A livello di sensazioni - spiega Fosson - condivise un po' da tutti, è un buon inverno, sta andando bene. C'è stato un gennaio sui livelli dell'anno scorso, in alcuni casi al di sopra e in altri al di sotto". Anche la Fiera di Sant'Orso "è andata molto bene, tutto il centro della Valle ha lavorato molto bene".





