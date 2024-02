Fiera di Sant'Orso, oltre 206.000 transiti nei due giorni

Il sistema elettronico di conteggio e di calcolo delle presenze alla Fiera di Sant'Orso - legato ai transiti in piazza Chanoux - nelle due giornate ha registrato 206.387 passaggi, con un incremento rispetto alle edizioni precedenti. All'Atelier des Métiers ci sono stati 22.050 ingressi (lo scorso anno erano stati 14.239). Lo comunica l'assessorato alle attività produttive.

"Le due giornate di Fiera - commenta l'assessore Luigi Bertschy - portano la firma di tutto il popolo della Millenaria. La manifestazione comporta infatti sempre un grande lavoro, in primis per gli artigiani, ma anche per tutti i componenti della macchina organizzativa: è un impegno corale, di cui siamo orgogliosi anche quest'anno, perché ha garantito una buona riuscita della Foire che ha trasmesso un'immagine di festa e di accoglienza, di come si porta avanti un'antica tradizione e di come questa possa essere interpretata e declinata in chiave moderna, ma anche di come il sapere artigianale possa essere un legame tra le generazioni".

"La soddisfazione va comunque oltre ai numeri ed è legata ai commenti di artigiani e visitatori - prosegue - che sono il risultato più importante, l'elemento che ci arricchisce. In questi giorni abbiamo potuto apprezzare, in tutte le sue forme, l'intelligenza artigianale, termine coniato per quest'edizione, dei nostri artigiani giovani e meno giovani. Il settore si presenta terreno fertile per il perpetuarsi di questa meravigliosa tradizione".



