Cresce il fatturato del Casinò, gli stipendi tornano al 100%

Cresce il fatturato del Casinò di Saint-Vincent, con ricavi che hanno registrato un incremento di oltre 8 milioni di euro, e gli stipendi dei dipendenti si apprestano a tornare al 100%, dopo i tagli degli anni passati.

E' quanto emerso oggi nella riunione della quarta commissione 'Sviluppo economico', dove è stato audito l'amministratore unico della casa da gioco, Rodolfo Buat.

''L'audizione - spiega il presidente della commissione, Roberto Rosaire (Uv) - si è resa necessaria al fine di aggiornare i componenti della commissione e i consiglieri nel merito dell'andamento del piano concordatario in essere. Buat ha evidenziato come nell'ultimo triennio, dal 2021 ad oggi, la situazione generale della casa da gioco sia significativamente migliorata. Fatturati e margine operativo lordo sono cresciuti andando ben oltre quanto previsto nel piano concordatario.

Complessivamente i ricavi hanno registrato un incremento di oltre 8 milioni di euro e un aumento degli ingressi dell'11 per cento rispetto al 2022''.

Rosaire aggiunge: ''Il risultato, come ci ha spiegato Buat, è stato raggiunto grazie alla responsabilità messa in campo dai lavoratori che, dal 2019 ad oggi, hanno rinunciato a parte dei loro compensi, i quali verranno ripristinati al 100% dal 2024''.

''Queste prospettive di crescita, assicurano - prosegue Rosaire - che la quarta rata del piano concordatario sarà versata nei tempi pattuiti e probabilmente prima della naturale scadenza del 31 dicembre 2024, termine della procedura. A breve, sentiremo anche i vertici di Finaosta sugli scenari futuri: alla società finanziaria è stato, infatti, commissionato uno studio per il rilancio del Casinò e dell'attività alberghiera post concordato''.



