Agricoltori a Bruxelles, c'è anche una delegazione valdostana

Anche una delegazione della Valle d'Aosta partecipa alla prima mobilitazione degli agricoltori da tutta Europa, che si tiene a Bruxelles in occasione del Vertice europeo straordinario sul bilancio dell'Ue. Lo ha comunicatoi, in una nota, la Coldiretti valdostana.

"Abbiamo deciso di essere presenti perché molti vincoli dettati dalle politiche Europee - sostiene Coldiretti Vda - rischiano di incidere negativamente sul lavoro di tante aziende valdostane, che operano su un territorio complicato come quello montano.

Proprio per queste difficoltà e particolarità, riteniamo che l'agricoltura di montagna meriti specifiche attenzioni, in grado di tutelarla e valorizzare il grande lavoro che le nostre aziende compiono anche in termini di presidi e gestione del territorio".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA