Zucchi, "Meloni felicissima per l'accoglienza di Aosta"

"Un bagno di folla oltre le più ottimistiche aspettative. La visita di Giorgia Meloni ad Aosta, aldilà del contenuto importante riferito ai fondi sbloccati pari ad oltre 40 milioni per finanziare progetti sul territorio, ha dimostrato il consenso popolare crescente di cui gode il nostro premier. Ciò fa ben sperare per il risultato del nostro Partito Fratelli d'Italia e di tutto il cdx unito in vista delle elezioni regionali del 2025". Lo dichiara Alberto Zucchi, coordinatore di Fratelli d'Italia in Valle d'Aosta, aggiungendo: "Sono rimasto sinceramente sorpreso e al tempo stesso contentissimo nell'assistere alle manifestazioni di affetto che le tante persone presenti hanno voluto testimoniarle. Anche il premier insieme al Ministro Fitto, nel mettersi in macchina sulla via di Bruxelles per gli impegni internazionali di domani, mi ha detto di essere rimasta felicissima di una simile accoglienza e che ritornerà".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA