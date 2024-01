Protesta trattori, annunciati tre giorni mobilitazione in Valle d'Aosta

"Cara Europa, giù le mani dalla nostra terra. La nostra terra è la nostra vita". E' quanto si legge in un volantino diffuso ad Aosta durante la Fiera di Sant'Orso - la più importante kermesse di artigianato dell'arco alpino - nel quale si annuncia una mobilitazione di agricoltori, allevatori e cittadini dal 7 al 9 febbraio in Valle d'Aosta. Manifesti inoltre sono stati messi in varie parti della città.

"Difendiamo l'eccellenza italiana dagli interessi delle multinazionali e da una politica incapace di reagire. Cosa preferite mangiare? Farina di Grilli o farina di grano? Difendiamoci dalla depredazione dei nostri terreni e dai nostri settori produttivi perché le direttive dell'Unione Europea prevedono l'espropriazione di terreni agricoli per l'installazione di pannelli solari a favore di multinazionali, minacciando la sostenibilità e l'autonomia alimentare italiana.

Tale pratica comprometterà la ricchezza del suolo e la diversità agricola. L'ultimo frutto sul mercato deve essere italiano.

Proteggiamo il nostro made in Italy" si legge nel volantino che si conclude con un appello: "Sovranità popolare, Sovranità monetaria, Fuori dall'Unione Europea".



