Fiera di Sant'Orso, pattuglie miste Carabinieri-Gendarmerie

"Per aumentare il senso sicurezza e di vicinanza ai visitatori della fiera di Sant'Orso, in particolar modo quelli provenienti da oltralpe", anche quest'anno sono state organizzate delle pattuglie miste di Carabinieri di Aosta e di Gendarmi della Brigata di Chamonix-Mont Blanc. Si tratta di servizi - è spiegato in una nota dlel'Arma - previsti dall'accordo di Chambery del 1997 e dal trattato del Quirinale, formalizzati nel protocollo operativo siglato nel luglio 2023 a Courmayeur tra i comandanti dei Carabinieri di Aosta e della Gendarmeria di Annecy (Francia).



