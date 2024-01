La Thuile pronta ad accogliere i più grandi fisici del mondo

L'edizione 2024 delle "Rencontres de Physique de la Vallée d'Aoste" - convegno-dibattito di livello internazionale, che negli anni si è qualificato come uno degli appuntamenti di maggiore importanza sul tema delle particelle elementari - è in programma dal 3 al 9 marzo a La Thuile. Le sessioni di lavoro dei congressisti si svolgeranno nel Centro congressi dell'Hotel Planibel e verteranno su varie tematiche: i primi due giorni saranno dedicati soprattutto alle novità in fisica astro particellare e alla fisica dei neutrini, mentre nelle giornate seguenti al centro della discussione saranno la fisica degli acceleratori, la materia grigia e le nuove modalità di ricerca.

Nel corso degli anni alle "Rencontres" hanno preso parte fisici provenienti da prestigiose università e dai maggiori centri di ricerca del mondo per approfondire lo stato della ricerca teorica e sperimentale, su argomenti legati ai neutrini, ai quarks, al bosone di Higgs, alla materia oscura, all'astrofisica, alla cosmologia. Tra gli ospiti ci sono stati i premi Nobel Carlo Rubbia, Riccardo Giacconi, Sheldon Glashow, Samuel Ting, James Cronin, Martin Perle e David Gross, nonché l'attuale direttrice generale del Cern di Ginevra, Fabiola Gianotti.

Nelle giornate di giovedì 29 febbraio, venerdì 1 e sabato 2 marzo sono previsti, come attività didattiche 2024 delle Rencontres, laboratori interattivi per le scuole del primo ciclo (primaria) e della secondaria di primo e secondo grado (biennio) dedicate ai fenomeni elettrici e magnetici e alcune attività di misurazione e applicazione della ricerca per i bienni delle secondarie di secondo grado, che si svolgeranno nei plessi scolastici di Morgex e Verrès. Infine mercoledì 6 marzo al Teatro Splendor di Aosta sarà organizzato un incontro con gli studenti valdostani dell'ultimo anno delle superiori sul tema delle onde gravitazionali.



