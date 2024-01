Apre l'Atelier des métiers, ad Aosta aria di Fiera di Sant'Orso

La città di Aosta inizia a immergersi nel clima della Fiera di Sant'Orso: da stamane sono aperti l'Atelier des métiers, lo spazio dove gli artigiani professionisti di tradizione espongono e vendono le proprie creazioni, e il Padiglione enogastronomico.

L'Atelier des métiers, nella tensostruttura allestita in piazza Chanoux, ospita 73 imprese e maestri artigiani. I settori tradizionali rappresentati sono ferro battuto (sei produttori), mobili (20), oggetti torniti (sette), sculture (17), tessuti e calzature (cinque), lavorazioni in pelle e cuoio (due), oggetti per la casa (nove). Presenti anche produttori di oggetti in ceramica (cinque), rame (uno) e vetro (uno).

Al Padiglione enogastronomico, in piazza Plouves, sono 65 le imprese che propongono i propri prodotti: dai formaggi al vino, passando per miele, liquori, carne, ortofrutta e pasticceria.

Entrambe le strutture saranno aperte dalle 10 alle 19 fino a lunedì e dalle 8 alle 19 nei due giorni di Foire, martedì 30 e mercoledì 31 gennaio.



