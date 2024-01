Fondo sviluppo e coesione, Meloni a Aosta per firmare intesa

Il Presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni, e il Presidente della Regione Valle d'Aosta, Renzo Testolin, firmeranno, ad Aosta, l'Accordo per il Fondo sviluppo e coesione 2021-2027. Saranno presenti anche il Ministro per gli Affari europei, le Politiche di coesione e il Pnrr, Raffaele Fitto, e l'assessore agli affari europei, innovazione, Pnrr e politiche nazionali per la montagna, Luciano Caveri.

Si tratta - come spiegato in una nota - di un pacchetto di 32,7 milioni destinati a tre progetti ad Aosta: la ristrutturazione dell'edificio scolastico Manzetti (20,5 milioni di euro), la realizzazione di uno studentato universitario nel Palazzo Cogne (6,1 milioni di euro) e la centrale unica di fornitura di energia elettrica di media tensione e di produzione di energia da sorgenti completamente rinnovabili, nell'area di piazza della Repubblica (6 milioni di euro).

"L'accordo, che finanzia alcuni progetti strategici individuati dalla Regione, è frutto di un proficuo confronto con il Governo nel rispetto delle prerogative regionali", spiegano Testolin e Caveri, aggiungendo: "Siamo lieti che la visita ad Aosta del Presidente del Consiglio dei Ministri Giorgia Meloni possa permettere di formalizzare questa importante intesa che consentirà alla Regione di avviare questi tre importanti interventi che rientrano in una strategia di investimenti a favore principalmente della formazione dei giovani".

Riproduzione riservata © Copyright ANSA