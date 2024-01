Car of The Year, finaliste a Milano, Cervinia e Courmayeur

Triplice passerella a Milano, Breuil-Cervinia e Courmayeur Mont Blanc per le sette vetture finaliste del premio The Car of The Year, cioè la Bmw Serie 5 e i5, la Byd Seal, la Kia EV9, la Peugeot 3008 e E-3008, la Renault Scenic E-Tech Electric, la Toyota C-HR e la Volvo EX30.

Come comunica il mensile Auto, organizzatore italiano del riconoscimento, le sette auto finaliste potranno essere provare dal pubblico nelle tre località registrandosi sul sito https://www.auto.it/eventi/coty oppure direttamente al desk che sarà situato al centro dell'esposizione delle vetture.

Le auto saranno esposte a Milano da venerdì 26 a domenica 28 gennaio in piazza Tre Torri all'interno di CityLife Shopping District. Si sposteranno a Breuil - Cervinia dal 9 all'11 febbraio, e saranno collocate all'inizio di via Carrel. L'ultima tappa di questa interessante 'anticipazione' si svolgerà dal 23 al 25 febbraio a Courmayeur nella piazza dello Chalet de L'Ange.

Il premio The Car of the Year, l'evento che dal 1964 premia la vettura più interessante dell'anno, viene organizzato da nove testate europee - per l'Italia dal mensile Auto - viene assegnato sulla base del giudizio di 59 giornalisti di 22 Paesi.

Dopo una prima fase di analisi delle candidate la giuria passa ogni anno a selezionare le sette finaliste. Fra queste la vincitrice del titolo di The Car of The Year verrà proclamata - con lo spoglio delle votazioni Paese per Paese - lunedì 26 febbraio al Salone Internazionale dell'Auto di Ginevra. L'evento si svolgerà alle ore 8:00 e potrà essere seguito in diretta streaming sul sito www.auto.it.

La scelta delle località di Milano, Breuil-Cervinia e Courmayeur Mont Blanc - spiega Auto - è stata fatta per permettere agli appassionati di provare le auto finaliste in condizioni differenti, su neve e nei tornanti di montagna ai piedi del Cervino e del Monte Bianco così come nei percorsi cittadini nel capoluogo lombardo.

Breuil-Cervinia e Courmayeur - si legge nella nota - sono entrate a pieno diritto nel programma dell'evento in quanto la Valle d'Aosta è la Regione d'Italia più green e si sta impegnando sulla transizione della mobilità verso l'elettrico.

La Valle d'Aosta produce autonomamente l'energia - tutta rinnovabile - necessaria per il proprio fabbisogno con un surplus del 65% di energia, che viene trasferito alla rete elettrica nazionale. Il 99% dell'energia elettrica della Regione è prodotta con impianti idroelettrici e il restante 1% con impianti fotovoltaici. Inoltre la Valle d'Aosta ha il più alto rapporto colonnine per la ricarica di auto elettriche per abitante.



