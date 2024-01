Autostrade, Pd Vda "gestione scellerata di Salvini"

"Una gestione scellerata del sistema viario italiano che ancora una volta dimostra l'inefficienza di un Ministro Matteo Salvini che, oltre a dedicarsi alle note scene folkloristiche, dovrebbe occuparsi anche delle deleghe che ricopre". Lo scrive in una nota il Partito Democratico della Valle d'Aosta in riferimento all'ipotesi di chiusura dell'autostrada A5 per i mezzi con massa superiore alle 19 tonnellate.

"E' stata un'indecenza - prosegue la nota - che ha gravato e ha creato un clima di incertezza su tutta la Regione Valle d'Aosta e alcuni comuni del Canavese. Ora si trovi subito una soluzione definitiva e si porti rispetto per un territorio che ha bisogno di certezze sul tema dei trasporti. Non è ammissibile che un'ipotesi così grave come la chiusura, la si sappia dagli organi di stampa. Non è ammissibile che gli stretti collaboratori dei Ministri italiani rappresentanti della comunità valdostana non siano intervenuti e non abbiano fatto nulla per evitare la chiusura, scongiurata momentaneamente dal Prefetto di Torino e dalle forze dell'ordine".

"Di fronte ad una ferrovia chiusa per tre anni, la chiusura di tre mesi all'anno del tunnel del Monte Bianco per i prossimi 20 anni, la chiusura in molti weekend del traforo del Gran-San-Bernardo, alle note difficoltà sulla direttrice del Frejus - prosegue il Pd - non è più possibile rinviare un ragionamento complessivo a tutela dell'economia e della dignità di questa Regione. Il famigerato rapporto tra eletti del centro destra locali, che hanno anche occupato in massa innumerevoli cda, in questi giorni, ribadiamo, si è concretizzato in un imbarazzante silenzio o in fievoli raccomandazioni a tutela della nostra regione dimostrando l'assoluta inadeguatezza. Non bastano le sfilate elettorali ci vuole senso di responsabilità ed una classe politica adeguata".



