Assistenza domiciliare per anziani, Vda deve aumentare 1200%

La Valle d'Aosta è chiamata ad aumentare l'assistenza domiciliare integrata per gli anziani nell'ambito degli obiettivi del Pnrr 'Missione salute'. Per quanto riguarda gli infermieri la percentuale di infermieri in servizio è superiore alla media nazionale. E' quanto rivela il monitoraggio compiuto da Gimbe in ambito nazionale e sulle singole regioni. In dettaglio per raggiungere il target 2026 di offrire almeno al 10% della popolazione over 65 l'assistenza domiciliare integrata la regione alpina deve aumentare i pazienti assistiti del 1209%. Inoltre in Valle d'Aosta sono presenti 5,5 infermieri ogni 1.000 abitanti, contro la media nazionale pari a 5,06.

Nel quarto trimestre 2023 "le scadenze europee sono state rispettate ma il Centro-Sud è in preoccupante ritardo sulla scadenza nazionale relativa all'Assistenza Domiciliare. Inoltre, la grave carenza di infermieri è uno degli ostacoli all'orizzonte per l'attuazione del Pnrr", si legge nel report.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA