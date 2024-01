Cortometraggi a scuola, in 58 mila partecipano a Cactus Edu

Saranno oltre 58 mila gli studenti delle scuole italiane che da lunedì 5 febbraio fino al 5 marzo parteciperanno a 'Cactus Edu', il progetto di educazione all'immagine e al linguaggio dell'audiovisivo, del Cactus International Children's and Youth film festival, che propone esperienze e laboratori per alunni e docenti. Tramite la fruizione di "cinema di qualità", il percorso promuove esperienze di educazione al patrimonio culturale e alla cittadinanza attiva, attraverso l'uso dei linguaggi dell'audiovisivo e del cinema. Questa quarta edizione del progetto, nato in Valle d'Aosta e che ora vede coinvolte 91 province e 432 comuni, si apre anche alle scuole secondarie di secondo grado. Gli alunni e le alunne dovranno visionare i cortometraggi in concorso e formare le "giurie scuole''. I corti sono a disposizione via streaming gratuito, on demand, alle classi che sono iscritte al progetto, e divisi in fasce d'età (sezioni 3+, 8+, 11+ e da quest'anno anche 15+): provenienti da 15 paesi del mondo, quelli in concorso sono 30, di cui un'anteprima europea, due anteprime internazionali e nove anteprime italiane.

''E' un progetto tutto valdostano - commenta Alessandro Stevanon, l'ideatore dell'evento - che è cresciuto ed è stato esportato in tutta Italia. E questo ci permette di raccontare un po' di Valle d'Aosta''. Per l'assessore regionale al sistema educativo, Jean-Pierre Guichardaz, ''la scuola valdostana andrebbe raccontata di più, perché è un modello scolastico sempre aperto a nuove esperienze. Con questo progetto, i nostri ragazzi acquisiscono competenze che si porteranno dietro''. Per quanto riguarda la Valle d'Aosta gli studenti iscritti sono 5.884 (380 le classi coinvolte provenienti da 30 istituzioni scolastiche).



Riproduzione riservata © Copyright ANSA