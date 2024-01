Botte alla moglie, un arresto per maltrattamenti

Un uomo di 26 anni, di origine marocchina e residente a Quart, è stato arrestato lo scorso fine settimana con l'accusa di maltrattamenti in famiglia.

A chiamare i carabinieri, al culmine di un violento litigio, è stata la moglie. Quando i militari sono arrivati sul posto, lei ha dichiarato che il marito l'aveva colpita con uno schiaffo e un pugno al labbro. La donna è stata portata in ospedale per accertamenti. L'uomo è stato arrestato. La procura ha chiesto al gip di convalidare l'arresto e disporre la misura dell'allontanamento dalla casa coniugale, il divieto di avvicinamento alla moglie e il braccialetto elettronico.



