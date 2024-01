Augusto Rollandin si dimette da consigliere regionale

Augusto Rollandin si è dimesso da consigliere regionale della Valle d'Aosta. L'ex presidente della Regione, classe 1949, da alcune settimane è ricoverato in una struttura riabilitativa in Piemonte a seguito di alcuni problemi di salute. La lettera di dimissioni, scritta già alcune settimane fa, è stata presentata questa mattina alla presidenza del Consiglio regionale per la sua accettazione.

Rollandin era stato eletto alle Regionali del 2020 nella lista di Pour l'Autonomie con 1.085 preferenze. Al suo posto dovrebbe entrare Gian Carlo Stevenin, primo escluso della lista. Eletto per la prima volta in Consiglio Valle nel 1978 con l'Union Valdôtaine, Augusto Rollandin è stato presidente della Regione per diversi anni: dal 1984 al 1988, dal 1988 al 1990, dal 2008 al 2013 e dal 2013 al 2017. Nel 2018 è stato riconfermato consigliere regionale, sempre nella lista dell’Uv, ma alle elezioni anticipate di settembre 2020 si è presentato nella nuova lista Pour l’Autonomie – Per l’Autonomia. Per 18 mesi, tra il 2019 e il 2020, era stato sospeso dalla carica di consigliere regionale in virtù della legge Severino, dopo una condanna per corruzione in primo grado, poi ribaltata in Corte d’appello a Torino con un proscioglimento. La decisione di dimettersi - secondo quanto appreso dall'ANSA - è stata presa prima del ricovero, avvenuto a Natale, "per consentire al Consiglio regionale di proseguire l'attività visti i numeri esigui della maggioranza".



