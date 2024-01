Furbetti dello skipass, Fournier 'speculazioni sui nostri sforzi'

"Spiace che quando si fanno degli sforzi per agevolare delle categorie, soprattutto i giovani, qualcuno trovi il modo di fare delle speculazioni". Così Ferruccio Fournier, presidente dell'Associazione valdostana impianti a fune (Avif), dopo i casi truffe nell'utilizzo di ski pass segnalati dalle società Funivie Piccolo San Bernardo e Cervino.

Nell'ambito di un controllo di routine durante la scorsa stagione invernale, la polizia in servizio sul comprensorio di La Thuile ha accertato che un gruppo di sciatori maggiorenni stava utilizzando skipass riservati ad utenti under 8 non accompagnati. I biglietti sono stati sequestrati e ai trasgressori è stata elevata la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dalla legge regionale. Un episodio analogo si è ripetuto qualche tempo a Cervinia: dato che l'utilizzatore si è rivelato essere una delle persone già multate a La Thuile, le due società hanno avviato d'intesa un approfondimento.

A seguito di controlli sui terminali delle biglietterie è emerso che lo stesso sciatore disponeva di nove key card, intestate a soggetti di fantasia, tramite le quali aveva acquistato on line e alle casse automatiche decine di skipass a tariffe ridotte. Aveva indicato date di nascita in funzione dello sconto che voleva ottenere, per poi utilizzarli personalmente e consegnarli ad altri utenti. Nella sola stazione sciistica di La Thuile sono stati acquistati 11 skipass attraverso questo metodo, mentre a Cervinia sono stati 46 nelle ultime tre stagioni.

Le due società hanno quindi depositato alla procura di Aosta una denuncia nei confronti dell'utilizzatore, residente in Valle d'Aosta. Dopo le indagini, l'uomo è stato rinviato a giudizio per truffa aggravata e sostituzione di persona aggravata. Nel corso dell'udienza, che si è svolta nei giorni scorsi, il giudice ha accolto la richiesta dell'imputato di sospensione del procedimento con messa alla prova, dopo che le due società sono state risarcite per i danni subiti.



