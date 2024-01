Ente bilaterale artigianato, contributi a imprese e dipendenti

Il Consiglio direttivo dell'Ente bilaterale artigianato Valle d'Aosta (Ebava) costituito dalle due associazioni artigiane della Valle d'Aosta Confartigianato-Imprese e Cna e dai sindacati Cgil, Cisl, Uil e Savt, ha deliberato di destinare per misure di sostegno a titolari di imprese artigiane e ai loro dipendenti un contributo totale di 100 mila euro per costi sostenuti nel 2023. La somma concessa per ogni singola prestazione sarà di 500 euro.

Verranno concessi contributi a titolari e dipendenti per le spese di figli minori (asili nido, centri estivi, natalità o adozione), al personale che lavora nella stessa azienda da almeno 30 anni e alle imprese che, in vari modi, hanno promosso dipendenti o fatto inserimenti con contratti a tempo indeterminato.

Per i contributi alla persona l'Isee corrente non deve superare i 18 mila euro. Le richieste di contributo dovranno pervenire all'Ebava entro il 30 aprile prossimo (per informazioni 0165 230874 e www.ebava.it).



Riproduzione riservata © Copyright ANSA