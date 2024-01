Spiderman in Pediatria ad Aosta, abbracci e giochi ai bimbi

Spiderman ha fatto visita, questa mattina, ai piccoli pazienti del reparto di Pediatria dell'ospedale Beauregard di Aosta.

A vestire i panni del noto supereroe della Marvel è Mattia Villardita, un giovane ligure che da anni, nel tempo libero, come attività di volontariato, fa sognare migliaia di bambini andandoli a trovare mentre sono ricoverati.

Al Beauregard Spiderman ha portato giochi e spillette che ha distribuito ai piccoli, incantati dalla visita del supereroe e dalle sue parole di incoraggiamento e fiducia. Il passaggio dell'Uomo ragno nei corridoi e nelle stanze del reparto ha generato espressioni di stupore, sorrisi e leggerezza.

"E' stato un momento molto bello, per tutti. Chi non sogna di incontrare Spiderman? Mattia ha avuto per ogni bimbo parole dolci e spiritose che fanno bene al corpo e allo spirito. Lo ringraziamo moltissimo per questa visita e può considerare il nostro reparto una tappa della sua 'Missione del cuore' dove ritornare", ha detto il dottor Paolo Serravalle, che dirige l'équipe della Pediatria.



