Aosta, protesta di Lega e Renaissance 'nessuna iniziativa in Consiglio'

E' composto da un solo punto all'ordine del giorno il Consiglio comunale di Aosta convocato per mercoledì 24 gennaio. Si tratta di una mozione con cui il gruppo Forza Italia chiede di rivedere le aliquote Imu. Gli altri due gruppi di minoranza, Renaissance Valdôtaine e Lega Vallée d'Aoste, hanno infatti deciso di non proporre alcuna iniziativa.

"La decisione è stata presa in accordo con Lega e mira a dimostrare quanto siano inoperose la giunta e la maggioranza, perché questa iniziativa dimostra che senza l'apporto della minoranza non c'è Consiglio comunale", spiega il capogruppo della Renaissance Valdôtaine, Giovanni Girardini. "Questo Consiglio comunale - aggiunge - durerà cinque minuti più o meno, perché di solito ci sono 40-45 iniziative proposte dall'opposizione e questa volta se l'opposizione non propone niente non c'è assolutamente nulla. Sulle scelte importanti della città bisogna passare attraverso il Consiglio".

"Noi - aggiunge Girardini - in tre anni e mezzo abbiamo presentato dalle 40 alle 50 iniziative a Consiglio, di cui una su 50 viene accolta dalla maggioranza e sulle altre ce la cantiamo e ce la suoniamo, perché non ci rispondono neanche. E' molto triste politicamente che non ci siano delibere in Consiglio comunale, ormai che siamo verso la fine della consiliatura".



