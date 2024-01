Coppa Europa torna a La Thuile dopo 11 anni

Dopo undici anni di assenza la Coppa Europa di sci alpino torna a La Thuile. Il 5 e 6 febbraio la località sciistica valdostana ospiterà due superG del circuito femminile: teatro delle due prove di velocità sarà ancora una volta la celebre pista 3-Franco Berthod, su cui hanno già gareggiato le campionesse della Coppa del Mondo in due occasioni. "Gli uomini della società impianti e dello sci club La Thuile - si legge in una nota - hanno già iniziato l'allestimento della pista, partendo dall'installazione e la sistemazione delle numerose reti di protezione richieste. Il pendio si presenta in condizioni eccezionali, il manto nevoso è già molto compatto e ormai pronto".



