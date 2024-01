Incendio Aymavilles, indagine anche per inquinamento ambientale

Sono tre le ipotesi di reato a carico del capo della protezione civile regionale della Valle d'Aosta, Valerio Segor, nell'ambito dell'inchiesta della procura di Aosta - non ancora chiusa - sul vasto rogo che la scorsa estate ad Aymavilles.

Insieme ad Alessandro Penco, amministratore delegato di Sky aviation, a un responsabile e a un pilota, Segor è indagato per incendio, incendio boschivo e inquinamento ambientale (delitto colposo).

Gli inquirenti ipotizzano che i quattro abbiano provocato l'aggravarsi del rogo che aveva coinvolto 90 ettari di bosco, aree urbano-rurali oltre alla distruzione di alcuni immobili.

Inoltre, sempre secondo la procura, per negligenza, imprudenza e imperizia avevano provocato in quell'area una compromissione o un deterioramento del suolo, del sottosuolo, dell'ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Gli indagati sono stati informati dell'indagine a loro carico nei primi giorni dello scorso dicembre, quando la procura ha notificato loro un decreto di perquisizione personale, dei locali e informatica, con contestuale sequestro, che ha riguardato anche gli uffici della protezione civile a Saint-Christophe e la sede di Sky aviation a Courmayeur.

"Confido che al termine dell'indagine verrà riconosciuta l'estraneità del mio assistito", dichiara l'avvocato Andrea Balducci, che assiste Valerio Segor.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA