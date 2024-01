Monitoraggio dei ghiacciai, Valle d'Aosta potenzia i controlli

L'assessorato regionale al Territorio e Ambiente ha approvato una nuova convenzione tra l'amministrazione regionale e Fondazione Montagna sicura che ha come obiettivo ''l'attività di ricerca e monitoraggio di situazioni di rischio glaciale sul territorio valdostano per tutto il 2024''.

L'accordo, presentato durante una conferenza stampa, prevede un preciso e puntuale monitoraggio sul ghiacciaio Whymper (Grandes Jorasses) in val Ferret, a Courmayeur, dove verrà installata la strumentazione utile al controllo delle situazioni di rischio glaciale. Altro sorvegliato speciale sarà ancora il ghiacciaio di Planpincieux, sempre in val Ferret; il ghiacciaio di Praz-Sec anche lui in val Ferret e a Cogne, il lago Glaciale di Grand Croux. ''La deliberazione approvata oggi - spiega l'assessore Davide Sapinet - nasce dalle indicazioni del Piano di monitoraggio dei rischi glaciali dal quale si evincono specifiche situazioni di rischio glaciale''. Il neopresidente di Fondazione Montagna sicura, Andrea Cargino, ha sottolineato: ''Il 2024 ci vedrà impegnati, oltre a monitoraggi e ricerca, anche nei vari progetti europei. L'obiettivo del nuovo triennio è di implementare le iniziative di ricerca applicata a un monitoraggio dei rischi naturali''. Tra queste, gli esperti della Fondazione daranno spazio alla ricerca satellitare e con il relativo utilizzo dei dati.

Durante la conferenza è stata presentata anche la nuova piattaforma di formazione, ''eduFondms'', dove gli esperti del settore della montagna potranno trovare tutti i corsi organizzati dall'ente. ''Abbiamo voluto rispondere alle esigenze dei professionisti della montagna - spiega il segretario generale di Fondazione Montagna sicura, Jean-Pierre Fosson - ed è con questo spirito che è nata la nuova piattaforma''. Il presidente della Regione Renzo Testolin evidenzia ''il grande lavoro svolto dalla Fondazione in sinergia con gli uffici regionali ed è un valore aggiunto per il territorio''.



