Arriva ad Aosta la prima 'smart room' d'hotel

Arriva all'Omama hotel di Aosta la prima smart room valdostana firmata Amazon Alexa. Grazie all'assistente vocale Alexa da oggi i clienti dell'Omama potranno accendere ai servizi di intrattenimento, alle informazioni o ancora accendere e spegnere le luci, impostare il termostato, per fare alcuni esempi, solo attraverso la voce. Ma si potrà anche prenotare escursioni, chiedere consigli sui ristoranti o ancora chiedere supporto alla reception. La smart room è stata realizzata grazie alla collaborazione tecnologia di Aetherna. "Crediamo che il successo delle destinazioni e delle strutture recettive della regione passi anche attraverso il saper scegliere le occasioni e le innovazioni di settore che la tecnologia mette a disposizione.

Per questo siamo entusiasti di questo progetto che porterà Alexa nelle strutture valdostane'' commenta Luigi Fosson, presidente di Adava. Per Alessandro Cavaliere, titolare dell'Omama, si tratta ''di una grande opportunità per creare una nuova visione ospitalità e offrire servizi sempre più innovativi''.

