Forte di Bard, +29% di ingressi nelle festività natalizie

Numeri positivi al Forte di Bard al termine delle festività natalizie 2023/2024. Nel periodo compreso tra il 26 dicembre e il 7 gennaio, gli ingressi sono stati 30.233, segnando un incremento del 29,75 per cento rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, quando erano stati 23.300 unità. Un trend di crescita confermato dal dato dell'intero mese di dicembre 2023, che ha visto 30.796 ingressi totali, con un più 60,7 per cento rispetto al dicembre 2022 (19.154), e del totale anno: nel 2023 i visitatori tornano a superare soglia 300 mila, portandosi a oltre 320.000.

Tra le mostre, spiccano i dati delle esposizioni 'Gustav Klimt, le avventure di un capolavoro' che dal 1/o dicembre 2023 al 7 gennaio 2024 ha registrato oltre 11mila visitatori e del quarto e ultimo capitolo del progetto 'L'Adieu des glaciers', con i 19.023 visitatori della mostra 'Il Monte Bianco: ricerca fotografica e scientifica', conclusasi il 7 gennaio. Sull'onda dei positivi riscontri di pubblico ottenuti, il Forte di Bard ha deciso di prorogare la mostra dedicata all'artista francese Gabriel Loppé, allestita all'interno di una sezione del Museo delle Alpi. 'Gabriel Loppé, artista, alpinista, viaggiatore' sarà visitabile sino al 1/o maggio 2024; dal 17 dicembre 2022 al 7 gennaio 2024 l'esposizione promossa in collaborazione con l'Associazione Amis de Gabriel Loppé ha contato 74.361 visitatori.



