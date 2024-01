Sanità, bloccati i ricoveri ordinari all'ospedale Parini

L'Usl della Valle d'Aosta da ieri ha bloccato temporaneamente i ricoveri ordinari. Secondo quanto si è appreso, la decisione è stata presa per poter dedicare personale sanitario agli interventi chirurgici di natura ortopedica: i traumi, soprattutto sulle piste da sci, si sono moltiplicati in questi giorni di festività. Medici e infermieri sono quindi impegnati in sessioni straordinarie di chirurgia d'urgenza di natura traumatologica.

Già dal 27 dicembre scorso i ricoveri programmati erano stati ridotti, come già fatto durante il Ponte dell'Immacolata. La Valle d'Aosta, con un solo ospedale regionale, "nei periodi di alta stagione turistica arriva a moltiplicare fino a sette volte la propria popolazione" e "la soluzione che stiamo mettendo in campo - aveva spiegato il direttore generale dell'Usl, Massimo Uberti - è agire sulla tipologia di attività ospedaliera riducendo i ricoveri programmati nelle fasi di maggiori flussi lasciando più spazio ai servizi di urgenza-emergenza, e contenendo così le attese in Pronto soccorso". Invece "negli altri mesi dell'anno incrementiamo l'attività programmata (nei primi nove mesi del 2023 gli interventi sono stati incrementati del 30%), agendo per ridurre le liste d'attesa e per fornire ai valdostani i servizi non urgenti di cui necessitano".



