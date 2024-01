Confcommercio Vda, 'dai saldi risultati più che soddisfacenti'

La partenza anticipata in Valle d'Aosta al 3 gennaio della stagione dei saldi invernali rispetto alle altre regioni italiane "ha avuto rilievo sulla maggior parte delle testate nazionali e dai primi giorni già si evincono risultati più che soddisfacenti". Così in una nota Confcommercio Valle d'Aosta.

I primi giorni di vendita a prezzi scontati "denotano un andamento più che positivo ovunque e non coinvolgono solo il capoluogo aostano ma tutta la Valle, comprese le località turistiche con percentuali di sconto differenti rispetto al capoluogo in quanto attualmente in piena stagione".

"Sottolineiamo - prosegue Confcommercio - che l'offerta turistica della Valle d'Aosta in questo periodo non si limita ai panorami e allo sport ma è anche all'insegna dello shopping in quanto il turista apprezza portarsi a casa un ricordo della nostra regione e della vacanza." Graziano Dominidiato, presidente di Confcommercio Valle d'Aosta, commenta: "I saldi sono un momento sempre atteso per residenti ma anche per i turisti e rappresentano un'occasione sia per i consumatori che per i commercianti. Durante i saldi il mio consiglio è quello di fare acquisti nei negozi di fiducia avendo così la garanzia di un effettivo risparmio. Ricordiamo che ogni attività può decidere di iniziare i saldi da subito oppure ha la possibilità di scegliere liberamente l'avvio di tale iniziativa in una data compresa fra il 3 gennaio ed il 31 marzo per una durata massima di 60 giorni".



