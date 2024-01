Scontro frontale a Villeneuve, cinque feriti

Un incidente stradale si è verificato stamane sulla strada statale 26 all'altezza del comune di Villeneuve.

In base alle prime informazioni raccolte, si tratta di uno scontro frontale tra due veicoli, avvenuto nel rettilineo di frazione Trepont. Sono cinque i feriti presi in carico dalle ambulanze. Tutti sono stati trasportati al pronto soccorso dell'ospedale Parini di Aosta. A bordo di un'auto viaggiava un uomo residente in Valle d'Aosta, a bordo dell'altra quattro turisti

Per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi del caso, il traffico è stato temporaneamente deviato sulla viabilità comunale di Villeneuve..



Riproduzione riservata © Copyright ANSA