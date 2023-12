Capodanno, botti vietati ad Aosta e Courmayeur

Aosta e Courmayeur sono tra le principali località valdostane ad aver vietato in occasione dei festeggiamenti di Capodanno l'uso di qualsiasi "articolo pirotecnico", come fuochi d'artificio e petardi, razzi e mortaretti. Le sanzioni previste per i trasgressori - si legge nelle ordinanze dei due comuni - vanno dai 25 ai 500 euro.

Nella cittadina ai piedi del Monte Bianco il divieto vale solo per la notte di San Silvestro, dalle 19 del 31 dicembre alle 10 del primo dell'anno. Tra i motivi, anche le condizioni climatiche. "A causa dello scarso innevamento su tutto il territorio comunale, tale comportamento - è scritto nel documento firmato dal sindaco, Roberto Rota - aumenta significativamente il rischio di incendi".

Nel capoluogo regionale il divieto dell'uso di botti - "a tutela della pubblica incolumità, della sicurezza e della vivibilità urbane, del patrimonio pubblico, degli animali" - vige dal 31 dicembre al 7 gennaio. "Approssimandosi la fine del 2023 - dichiara il sindaco Gianni Nuti - il mio invito, rivolto alla popolazione di Aosta e ai visitatori che l'hanno scelta per trascorrere un periodo di relax nella nostra regione, è di aiutarci a vivere serenamente la festa dell'ultimo dell'anno e l'inizio del 2024, evitando eccessi in occasione del ritorno dei festeggiamenti in piazza Chanoux e, soprattutto, astenendosi nel modo più assoluto dall'esplodere botti e fuochi d'artificio che, oltre a essere potenzialmente pericolosi per persone e cose, costituiscono una seria causa di tormento e di sofferenza per gli animali d'affezione. Ci attende un anno ricco di complessità e di sfide, di progetti da avviare e di dossier da portare a termine: aiutateci a cominciarlo nel modo più sereno per tutti, un buon viatico per il 2024 che sta per arrivare".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA