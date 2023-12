Giardini lascia la direzione sanitaria Usl, arriva Mauro Occhi

Guido Giardini ha rassegnato le dimissioni da direttore sanitario dell'Usl della Valle d'Aosta.

Il suo mandato era partito nell'aprile 2021. Al suo posto è stato nominato Mauro Occhi, che prenderà servizio dal primo febbraio prossimo: genovese, classe 1960, ha ricoperto per gli ultimi tre anni l'incarico di direttore sanitario alla Asl di Asti.

Dal 18 gennaio Giardini riprenderà servizio come direttore della Struttura complessa di Neurologia e stroke unit all'ospedale Parini di Aosta.

Occhi, specializzato in Pediatria e in radiologia, ha lavorato a lungo all'ospedale Gaslini di Genova, è stato direttore di distretto sia a Genova sia in Piemonte, consulente per l'Organizzazione mondiale della sanità ed ha rappresentato l'Agenzia sanitaria ligure presso Agenas sui temi delle Cure primarie. Con l'Oms ha lavorato in numerosi Paesi (Asia, Africa e Medio Oriente) nella gestione di programmi di sanità pubblica, inclusi scenari di guerra e situazioni di crisi umanitarie.

"Conosco Mauro Occhi - dice il direttore generale dell'Usl della Valle d'Aosta, Massimo Uberti - dalla mia esperienza piemontese e ne apprezzo la grande esperienza, la determinazione e le doti di equilibrio. Sono certo che saprà raccogliere questa nuova sfida professionale nella nostra splendida regione con entusiasmo e energia. Sono certo che la nostra collaborazione produrrà un ottimo lavoro di squadra e, come è avvenuto con il dottor Giardini, risultati di qualità per i nostri servizi".

