Prorogato l'accordo per 15 posti letto alla clinica Isav

Prosegue la collaborazione tra l'Usl della Valle d'Aosta e la struttura privata ospedaliera Isav di Saint-Pierre. Sino al 31 dicembre 2024 la clinica continuerà a mettere a disposizione 15 posti letto di lungodegenza anche per pazienti che non hanno problemi ortopedici. La proroga è stata approvata dalla giunta regionale.

"Si tratta spesso di persone anziane che vengono ricoverate e che nel momento in cui passano da una fase acuta a una fase cronica non possono tornare subito casa", ha detto l'assessore alla Sanità, Carlo Marzi, illustrando il provvedimento in conferenza stampa.

"E' per questo motivo che - ha aggiunto Marzi - il Piano della salute e del benessere sociale, come l'intera riforma della medicina territoriale, prevede delle strutture, come gli ospedali di comunità, che accolgono questo tipo di utenza, lasciando invece che siano gli ospedali le strutture deputate a gestire la fase acuta".



