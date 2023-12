'La Valle d'Aosta ha recuperato quanto perso nella pandemia'

"Il biennio 2022-2023 ci restituisce un'economia regionale in ripresa, a cui si associa un positivo andamento del mercato del lavoro e un irrobustimento del tessuto produttivo, che ha permesso nella sostanza di recuperare quanto perso a seguito della pandemia (rimangono ancora dei gap rispetto alla precedente crisi finanziaria". Così Dario Ceccarelli, capo dell'osservatorio economico e sociale della Regione Valle d'Aosta, illustrando la relazione socioeconomica 2022-2023. In particolare, in base ai dati consolidati, l'incremento del Pil nel "2022 (+6%) non solo è superiore di quello rilevato nel 2021 (+5,2%), ma è anche maggiore delle attese. Secondo questi dati, il Pil regionale nel 2022 avrebbe recuperato pienamente in termini reali la caduta registrata nel 2020 considerato che si sarebbe riportato sopra i 4 miliardi e 700 milioni di euro".

"Le informazioni più recenti - ha spiegato Ceccarelli - ci indicano però un rallentamento di questa dinamica positiva che si riflette anche sui dati previsionali e che evidenzia trend disomogenei; a ciò si affiancano però risultati migliori rispetto alle performances economiche del 2022, come certificato dai dati consolidati di contabilità nazionale dell'Istat".

Però "questi risultati vanno contestualizzati rispetto ad un contesto generale che permane caratterizzato da grande incertezza, in particolare in ragione delle tensioni socio politiche, tra cui i conflitti tra Russia e Ucraina e tra Israele e Palestina, del persistere di un'inflazione elevata, seppure in rallentamento, del mantenimento di politiche restrittive, tra cui la conferma di elevati tassi di interesse".

Di conseguenza "la situazione permane quindi contrastata, ma certamente i dubbi circa il futuro prossimo non possono però cancellare quanto di positivo si è verificato nel biennio 2022-2023".



