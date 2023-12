La popolazione valdostana scende sotto la quota di 123 mila

"A inizio novembre la popolazione della Valle d'Aosta è scesa sotto la quota di 123mila residenti, è il dato che preoccupa di più. Nei primi dieci mesi dell'anno ci sono state 600 nascite, nel 2019 erano state 700". Così Dario Ceccarelli, capo dell'osservatorio economico e sociale della Regione Valle d'Aosta, illustrando la relazione socioeconomica 2022-2023.

Secondo l'analisi "il peggioramento del quadro demografico dell'ultimo anno è attribuibile al permanere di un basso livello di natalità e all'insufficiente ripresa dei flussi migratori, che seppure in crescita non riescono a compensare il saldo naturale negativo". Considerando il dato del 31 dicembre 2022 (123.360 residenti) "la popolazione valdostana diminuisce per il nono anno consecutivo, registrando dal 2014 una perdita complessiva di circa 5.100 persone (-4%)".

Al contempo "un recente report dell'Istat (Il Bes dei Territori) indica che la Valle d'Aosta ha livelli di benessere relativo più alto che in Italia e nel complesso dei territori del Nord-ovest". In particolare "classificando le province italiane in cinque classi di benessere relativo (bassa, medio-bassa, media, medio-alta e alta), sul complesso degli indicatori disponibili per l'ultimo anno di riferimento (2020-2022), il 34,4% delle misure colloca la Valle d'Aosta nella classe di benessere più elevata".

Inoltre "nel complesso il 60,6% degli indicatori le assegna alle classi medio-alta e alta (la media delle province del Nord-ovest è rispettivamente 24,0% e 50,1%)". Invece "i segnali di svantaggio sono meno frequenti: il 23,0% delle misure si concentra nelle due classi di benessere relativo più basse tra le cinque considerate (la media delle province del Nord-ovest è 28,2%)".



