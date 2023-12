Elisoccorso in azione 25 volte in un giorno in Valle d'Aosta

Sono 25 gli interventi di elisoccorso svolti nella giornata di oggi in Valle d'Aosta. Due i velivoli intervenuti, con a bordo i tecnici del Soccorso alpino valdostano e i medici del Soccorso sanitario 118.

Con l'avvio della stagione turistica invernale, il lavoro della Centrale unica del soccorso si è intensificato. Molti interventi sono infatti legati ai traumi sulle piste da sci, come quello per una bambina lombarda di cinque anni che ha riportato una frattura pluriframmentaria della tibia a Gressoney: la piccola, cosciente e senza altre lesioni, è stata trasportata all'ospedale Regina Margherita di Torino. Ricoverata in ortopedia, è poi stata dimessa in serata.

Sono state inoltre circa 200 le chiamate alle ambulanze, non solo per traumi sugli sci ma anche per cadute di anziani, malori e casi di Covid che - spiegano i sanitari - sono in risalita. E' sotto pressione anche il Pronto soccorso dell'ospedale Parini.





