Il 'Pronto soccorso in tempo reale' sul nuovo sito dell'Usl

Il nuovo sito dell'azienda Usl della Valle d'Aosta (ausl.vda.it) aggiunge varie funzionalità, tra cui la finestra 'Pronto Soccorso in tempo reale'. In fondo alla pagina principale viene mostrato il numero di accessi divisi per codice di priorità, oltre al numero di pazienti in attesa e quello dei pazienti in visita.

Il nuovo portale, fa sapere l'azienda sanitaria, "è completamente ottimizzato per offrire un'esperienza uniforme su tutti i dispositivi, dai computer desktop agli smartphone".

Inoltre "la sezione dedicata ai contenuti è stata potenziata, offrendo informazioni dettagliate sui prodotti e servizi, le ultime novità delle nostre strutture, i progetti e tutto ciò che rappresenta risorse utili per i visitatori. Sono presenti due landing page dedicate al reclutamento di personale medico e infermieristico e agli incentivi che offre la Valle d'Aosta per la formazione in ambito sanitario".

Tuttavia "la transizione dal vecchio al nuovo sito potrebbe provocare minimi problemi di consultazione dovuti ai necessari aggiornamenti dei lavori in corso".



