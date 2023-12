Réunion, 'congresso per tutti coloro che condividono progetto'

"Sarà aperto a tutti coloro che condividono i valori autonomisti ed il progetto di ricomposizione" il congresso straordinario dell'Union valdôtaine, previsto all'inizio di maggio 2024, per sancire la 'réunification'". Lo fa sapere in una nota la Commissione speciale per la ricomposizione dell'area autonomista, che si è riunita per la quinta volta il 19 dicembre, giorno dell'anniversario della Dichiarazione di Chivasso.

"Per consentire al maggior numero di persone di esprimersi, gli interessati dovranno sottoscrivere una tessera di adesione al congresso che darà loro diritto di parola e di voto. I dettagli organizzativi e l'ordine del giorno del congresso saranno progressivamente definiti dalla Commissione". Nel frattempo "la Commissione è al lavoro per definire le regole transitorie rispetto all'elezione degli organi dirigenti del movimento rinnovato e per dare nuovo slancio all'azione politica. La Commissione prevede inoltre di incontrare nelle prossime settimane il deputato, gli eletti in Consiglio regionale, gli amministratori locali, le forze politiche interessate oltre che alcune personalità di rilievo che possono dare un contributo importante a questo progetto".



