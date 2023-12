Bertschy, abbonamento unico per i bus a 20 euro al mese

Costerà 20 euro al mese l'abbonamento sperimentale che sarà introdotto da gennaio in Valle d'Aosta e che varrà per tutto il trasporto pubblico locale. Lo ha annunciato l'assessore ai Trasporti e alla mobilità sostenibile, Luigi Bertschy, durante la conferenza stampa di fine anno.

"Diventeremo più veloci, più pratici, avremo la possibilità - ha detto Bertschy - di adottare misure tariffarie differenziate per tutti quanti. Di qui a pochi giorni introdurremo un abbonamento sperimentale che diventerà qualcosa su cui andare a misurare l'interesse delle persone. Un abbonamento a 20 euro mensili che permetterò di circolare su tutto il trasporto pubblico su gomma, per tutta la cittadinanza".

Riguardo al trasporto "su ferro", con la chiusura triennale della linea ferroviaria Aosta-Ivrea per i lavori di elettrificazione e l'entrata a regime dei bus sostitutivi, "di qui a poco - ha anticipato Bertschy - approveremo un sostegno che farà passare dal 30% al 60% lo sconto sull'abbonamento mensile per gli utenti valdostani. Sarà uno sconto estremamente importante che permetterà quantomeno di contenere il disagio in termini finanziari ma soprattutto per far sì che le persone a continuino a usare la mobilità pubblica".



