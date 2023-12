Courmayeur climate hub, pronta la Biblioteca delle montagne

La Biblioteca delle montagne di Courmayeur è pronta ad aprire le sue porte. La struttura è nata all'interno della Fondazione Courmayeur Mont Blanc, in uno spazio dedicato nel complesso 'Ex Hotel Ange', sede del futuro Courmayeur climate hub finanziato nell'ambito del Pnrr.

L'inaugurazione è in calendario la sera di giovedì 28 dicembre prossimo. Al centro del progetto lo sviluppo della biblioteca digitale dedicata ai temi della montagna. Una novità che si affiancherà al patrimonio librario e documentale della Fondazione Courmayeur Mont Blanc, composto da oltre 3.100 volumi, schedati e catalogati nel corso degli anni.

Una piattaforma dedicata sarà consultabile on line attraverso un sistema avanzato che consentirà ricerche trasversali, su più tematiche e su più volumi. La biblioteca integrerà testi, audio e video con un unico output verso gli utenti. La sezione digitale conterrà delle sottosezioni divise per macro-argomento (come rischio e responsabilità, architettura alpina, agricoltura di montagna) e dei filtri che permetteranno di cercare le informazioni per anno, etichetta (come 'argomento specifico') o parola chiave.

Il progetto vuole dare vita a un luogo privilegiato di approfondimento sui temi legati al contesto alpino nelle sue diverse declinazioni, con l'obiettivo di avvicinare i giovani a questo patrimonio.



