Core Informatica, "secondo Natale senza tredicesime"

"Per il secondo anno consecutivo a ridosso del Natale la Core Informatica arriva con il pacco regalo a sorpresa delle tredicesime non pagate. L'anno scorso i vertici aziendali si sono affrettati nel dare la colpa agli istituti bancari, quest'anno, pensando di giocare d'anticipo, hanno comunicato direttamente ai lavoratori della Core che riceveranno la tredicesima nel 2024 e non a ridosso delle festività natalizie, adducendo motivazioni quanto mai surreali.

Un atteggiamento vergognoso soprattutto all'indomani della firma della cessione di un ramo dell'azienda". Lo scrivono in una nota le organizzazioni sindacali Fim Cisl VdA, Fiom Cgil VdA e Uilm Canavese proclamando per venerdì 22 dicembre una giornata intera di sciopero. "Il comportamento dei vertici aziendali della Core è inaccettabile sotto tutti i punti di vista. Ritardare le tredicesime ai lavoratori è un atto gravissimo. Venerdì 22 dicembre oltre allo sciopero , anche presidio e assemblea con i lavoratori" aggiungono i sindacati.

Nello stabilimento di Pont-Saint-Martin sono circa 70 i lavoratori a tempo indeterminato mentre altri 60 circa sono 'in somministrazione'.



