Ucraina, raccolta fondi per traumi bellici e feriti guerra

Potenziare i servizi di riabilitazione fisica-funzionale riguardante i traumi bellici e le patologie pregresse prevedendo la creazione di percorsi formativi per ausiliari alla fisioterapia. E' l'obiettivo del progetto ideato e realizzato da Tropical Doctor-Associazione valdostana solidarietà e fratellanza con il Madagascar in Ucraina, che è sostenuto dalla Fondazione Comunitaria della Valle d'Aosta attraverso una raccolta fondi.

"Con l'acuirsi delle fasi di scontro del conflitto russo-ucraino - si legge in una nota - in Donbass è venuto tristemente a crearsi un nuovo contesto territoriale in forte sofferenza dal punto di vista medico e assistenziale. Tropical Doctor, di fronte a situazioni così critiche ed emergenziali non cessa il proprio impegno e si spende nella realizzazione di progetti per l'assistenza e la formazione di operatori sanitari di reparti di emergenza e terapie intensive a basse risorse o in contesti difficili, così da aiutare il processo di consolidamento di strutture che si trovano in situazioni di forte stress".

Il progetto interessa due strutture: la "Khmelnytskyi Regional Specialized Children's House", istituto di assistenza sanitaria e sociale degli orfani e dei bambini allontanati dai genitori, e il "Veteran Hospital of Khmelnytskyi", ospedale traumatologico per feriti di guerra. "La riabilitazione fisica-funzionale riguarderà principalmente i traumi bellici, come ferite e amputazioni, e le patologie pregresse dei bambini, grazie alla creazione di percorsi formativi per ausiliari alla fisioterapia in grado di eseguire assistenza e manovre sotto indicazione e sotto la supervisione del fisioterapista" prosegue la nota. "Il progetto - sottolinea il segretario generale della Fondazione comunitaria, Patrik Vesan - getta un ponte di solidarietà tra la comunità valdostana e la comunità ucraina".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA