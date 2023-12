Proposta di matrimonio al Mercatino di Natale

Una visita tra gli chalet del Marché vert Noël, il mercatino di Natale di Aosta, si è trasformata in una giornata indimenticabile per una giovane coppia ligure in visita in città in un affollato fine settimana. Sabato 16 dicembre, davanti alla sfera luminosa posizionata in piazza Roncas, Diego e Federica hanno fatto un passo importante per il loro futuro: "Ho chiesto alla mia compagna di sposarmi ricevendo un bellissimo 'si'", ha scritto Diego al Comune di Aosta, che ha postato la notizia sui suoi canali social. "Grazie infinite per l'organizzazione e la magica location!", ha aggiunto il giovane.

"Siamo onorati - scrive il Comune - di aver fatto da cornice a un momento così speciale: una proposta di matrimonio tra le luci del nostro Marché vert Noël. Auguriamo a Diego e Federica una vita insieme piena di felicità e amore. Congratulazioni!".



