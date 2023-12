Sistema informativo regionale, prorogata la convenzione con Inva

La Giunta regionale ha approvato la proroga al 31 dicembre 2024 della Convenzione con la società Inva spa per la realizzazione e la gestione del sistema informativo regionale. "La proroga - è spiegato in una nota - permetterà di definire il testo di una nuova convenzione che tenga conto anche della volontà espressa nell'ambito del tavolo per il controllo analogo di avere un atto convenzionale con contenuti comuni per la realizzazione dei piani Ict di ciascuno dei soci, le reciproche obbligazioni tra soci e società nonché gli obiettivi operativi e condizioni che la società stessa deve rispettare".



