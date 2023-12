Prodi, budget Germania in difesa cambia rapporti di forza Ue

"Il budget che la Germania ha messo nella difesa la rende leader anche nella politica estera. Poi come economista è chiaro che ritengo che questo cambi i rapporti di forza dell'Europa".

Così all'ANSA Romani Prodi, a margine del suo intervento al Summit Grand Continent in corso a Saint-Vincent.

"Sono convinto che entro i prossimi 20 anni la Gran Bretagna tornerà nell'Unione europea", ha detto Prodi dal palco. "Lo dicevo scherzosamente - ha commentato a margine -, dicevo che le conseguenze negative della Gran Bretagna dopo la Brexit fanno sì che non c'è la più tentazione da parte di nessuno di uscire dall'Unione europea".



