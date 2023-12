Ministro spagnolo, estrema destra mette in discussione valori Ue

"Il Parlamento europeo adesso arriva al momento delle elezioni. Queste elezioni avranno a che fare con i valori considerando l'avanzata dell'estrema destra che li mette in discussione". Così José Manuel Albares, ministro degli Esteri spagnolo, intervenendo al Summit Grand Continent a Saint-Vincent (Aosta).

"Allo stesso tempo però - ha aggiunto - il mondo sta arrivando a un momento decisivo per cui i valori europei sono sempre più importanti, sempre più essenziali, più che mai. Durante questi sei mesi di presidenza l'Unione europea ha potuto contare sulla leadership e l'impegno della Spagna per avanzare e rafforzare il progetto europeo sulla base dei valori europei. Tutti i nostri sforzi sono emersi da un'unica convinzione: che nell'Europa sta la possibilità di un unico futuro che garantistica prosperità a tutti cittadini e che quindi l'Europa possa diventare una grande forza, la principale, per cambiare il mondo".



