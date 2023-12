Uncem, 'bene la riapertura del Bianco ma serve una strategia'

Secondo Uncem la riapertura di ieri del traforo del Monte Bianco, dopo la chiusura totale di quasi nove settimane per interventi di manutenzione, "è importante, una buona notizia, anche se sappiamo bene che seguiranno altri lavori, con chiusure ben più lunghe nel tempo. Occorre dunque agire in fretta e bene per ripensare tutti i collegamenti alpini. I transiti dell'Italia verso l'Europa, i legami tra Paesi".

"Si usino - prosegue la nota - i prossimi mesi per agire con lo Stato e le regioni. Dal Tenda alla Valle Stura, dal Frejus al Bianco, dal Sempione al Gottardo. E intervenire, come Uncem chiede da 15 anni, con opportune investimenti, ma soprattutto strategie, per dire come le Alpi sono cerniera".



