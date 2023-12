Albergatori, 'turisti in arrivo già prima di Natale'

"Il Ponte di Sant'Ambrogio è andato benissimo. Per il Natale si andrà verso il tutto esaurito, ci sono molte prenotazioni già a partire dal 22 dicembre, di solito invece arrivavano a partire dal 27. Si lavorerà bene sino al 6-7 gennaio". Così Luigi Fosson, presidente dell'Adava (Associazione degli albergatori e imprese turistiche della Valle d'Aosta) commenta l'inizio della stagione turistica nella regione alpina.

"Per l'inverno - anticipa - le prenotazioni stanno andando bene, si prevede un'ottima stagione. Fino all'Epifania la maggioranza degli ospiti sarà italiana, poi arriveranno gli stranieri". In questo senso lo scenario internazionale continua ad avere il suo peso, anche se mancano i russi, ma è da registrare 'il ritorno degli americani".



