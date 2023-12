Tre giorni di festa per il Capodanno 2024 ad Aosta

Tre giorni di festeggiamenti per celebrare l'arrivo del nuovo anno ad Aosta. Si chiama "Le Réveillon du Nouvel An 2024 Il Capodanno di Aosta 2024" il programma di eventi preparato dall'amministrazione comunale.

programma "adatto a tutte le età e capace di coinvolgere cittadini e turisti all'insegna del binomio inclusione/divertimento".

Si parte nel pomeriggio di sabato 30 dicembre in piazza Arco d'Augusto con l'evento pensato per le famiglie e i più piccoli "Trentensemble": nell'area pedonale della piazza saranno allestiti giochi gonfiabili, giochi giganti e organizzate alcune attività per bambini. Alle 17 è previsto uno spettacolo comico e di giocoleria proposto da Enrico Luparia, show man diplomato presso la scuola di circo e teatro "flik" di Torino. Il 31 dicembre alle 16 le celebrazioni si sposteranno in piazza Chanoux: il programma sarà introdotto da una marchin' band a cura di "Mamima Swan", seguirà l'esibizione sul palco di diversi giovani musicisti valdostani. Poi toccherà allo "Human Led Show©", spettacolo che porterà sulla scena una sinergia perfetta tra musica dal vivo (i più famosi brani internazionali e italiani che spazieranno tra discomusic, rock'n'roll, pop, rock, dance), coreografie coinvolgenti e abiti illuminati a tempo di musica. Alle 23,45 inizierà il lungo countdown finale, seguirà un djset.

Il primo gennaio, infine, è in calendario il concerto-tributo al compositore Ludovico Einaudi "CapodArte", alle 18 nel teatro Giacosa: protagonista sarà il pianista Fosco Zambon, docente di Pianoforte presso l'Accademia di musica moderna di Aosta.

Tutti gli eventi in programma per i festeggiamenti del Capodanno di Aosta saranno gratuiti e a partecipazione libera.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA