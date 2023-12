Emergency ad Aosta, viaggio virtuale su nave di soccorso

Fino al 17 dicembre nello Spazio di Natale di Emergency, allestito in via Edouard Aubert 19, si potrà salire virtualmente a bordo della nave 'Life Support' con i visori a 360 gradi per un'operazione di ricerca e soccorso nel Mediterraneo Centrale e vivere in prima persona un salvataggio in mare, sia dal punto di vista delle persone soccorse che da quello di chi soccorre. Il video è stato realizzato durante una missione della nave Search and Rescue di Emergency che è in mare da dicembre 2022. Lo Spazio Natale di Emergency, ad Aosta, è aperto fino al 24 dicembre, dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 19.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA